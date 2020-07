Tell Me Why - Launch-Trailer zum neuen Dontnod-Abenteuer

23.07.2020 18:27 Uhr

Mit Tell Me Why erwartet uns wie schon in Life is Strange (2) ein Adventure, das seinen Fokus auf die Geschichte legt, die wir mit unseren Entscheidungen formen. Dabei werden wir erneut in ein realitätsnahes Setting versetzt.

Diesmal geht's ins kalte Alaska. Wir schlüpfen in die Rollen der beiden Hauptfiguren Tyler und Alyson Ronan. Zwillinge, die gemeinsam die Ereignisse aus ihrer nebulösen Kindheit wieder zusammensetzen wollen. Die erste Episode erscheint am 27. August 2020 für Xbox One, Xbox Game Pass und PC.

Im Laufe der Story ergründen wir die Erinnerungen der beiden Helden, wobei wir uns entscheiden müssen, an welcher Erinnerung wir festhalten wollen und an welcher nicht. Gleichzeitig formen wir so die Beziehung der Zwillingsgeschwister.

Das Besondere? Mit Tyler spielen wir einen Transmann. Für dessen Darstellung habe Dontnod eng mit Microsoft und GLAAD, eine Organisation, die sich für LGBTQ-Repräsentation in Medien einsetzt, zusammengearbeitet. Damit versprechen die Macher, die Figur authentisch und multidimensional zu charakterisieren, ohne dabei auf vereinfachende Trans-Tropes zurückzugreifen.