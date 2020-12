03.12.2020 19:06 Uhr

Temtem dürfte für viele PlayStation- und Xbox-Besitzer*innen ein spannendes Spiel sein. Denn das MMO bietet Pokémon-Fans genau das, worauf sie so lange gewartet haben. Monster sammeln, gegenseitig bekämpfen und gemeinsam durch eine geteilte Welt laufen.

Genau das ist zumindest vorerst Komnsolenexklusiv ab nächster Woche, dem 8. Dezember, auf der PlayStation 5 möglich. Dann geht nämlich das Spiel als Early Access-Version an den Start.

Der neue Trailer gibt euch jetzt einen Überblick über die knapp 30-stündigen Inhalte, die Temtem zum Start bieten soll. Ihr könnt die Geschichte allein oder mit einem Freund gemeinsam erleben. Dabei sammelt ihr in der Welt neue Temtems (Pokémon), trainiert sie in Kämpfen und werdet so immer stärker. Zu Beginn des Spiels könnt ihr zudem aus drei Starter-Temtems auswählen.

Temtem startet am 8. Dezember in den Early Access auf dem PC. Das Spiel soll im Laufe von 2021 dann auch noch für Xbox Series X/S und die Nintendo Switch erscheinen.