The Awakener: Risen - Neues RPG lässt euch Drachen reiten und mit Luftschiffen fliegen

The Awakener: Risen ist ein neues Action-RPG vom chinesischen Indie-Entwickler Taner Game, das 2023 für die PlayStation-Konsolen erscheinen soll. Auf der Tokyo Game Show wurde das Spiel mit einem neuen Trailer angekündigt. Darin sind optisch beeindruckende Kämpfe und Umgebungen zu sehen. Offenbar soll wohl eine umfangreiche Fantasy-Welt spielbar sein.

Es wird allerdings nicht nur auf dem Boden, sondern auch in der Luft gekämpft. Dafür können offenbar Drachen geritten und Luftschiffe gesteuert werden. Im Video werden sogar Schlachten gezeigt, die an Assassin's Creed Black Flag erinnern, nur eben in luftiger Höhe.