The Battle of Polytopia - Schon bald könnt ihr euch auch auf der Switch bekriegen

The Battle of Polytopia ist ein 4X-Strategiespiel von Midjiwan, das ursprünglich 2016 auf den Mobile-Plattformen erschienen ist. Später folgte dann auch der Release für den PC und am 13. Oktober folgt eine Version für Nintendo Switch. Im Spiel geht es darum, einen von mittlerweile 12 Stämmen zum Sieg zu führen.

Erkundung, Forschung und Kämpfe gehen hier Hand in Hand und das sowohl im Single- als auch im Multiplayer. Im Gegensatz zu Vertretern wie Civilization ist der Titel etwas simpler aufgebaut und auf schnelle Runden ausgelegt.