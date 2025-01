The Blood of Dawnwalker: Im düsteren Rollenspiel kämpft ihr gegen Vampire und die Zeit

Im neuen Spiel des polnischen Studios Rebel Wolves übernehmen Vampire die Macht über die Bevölkerung in den Bergen der Karpaten. Blood of the Dawnwalker ist ein Open-World-Rollenspiel mit Zeitlimit.

Denn als Protagonist Coen habt ihr nur 30 Tage, um entweder eure Familie zu retten oder Rache zu nehmen, denn die Vampire verwandelten euch in einen Dawnwalker, eine Mischung aus Mensch und Blutsauger.

Der erste Trailer ist gleichzeitig das Opening des Spiels und zeigt das erste Zusammentreffen von Coen und den Vampiren.

Das Spiel erscheint für PC, PS 5 und Xbox Series X & S. Ein konkretes Release-Datum hat The Blood of Dawnwalker aktuell nicht.