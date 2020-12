The Callisto Protocol - 1. Trailer zum neuen Horor-Spiel des Dead Space-Machers

11.12.2020 04:29 Uhr

Mit The Callisto Protocol kehrt der Dead Space-Macher Glen Schofield zu seinen Wurzeln zurück. Das düstere Horror-Spiel, das direkt mit einem atmosphärischen Trailer aufwartet, wird von Schofield selbst als Versuch bezeichnet, eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten zu machen. In den ersten Szenen von The Callisto Protocol bekommen wir gleich auch einen Blick auf die Monster geboten, mit denen wir es zu tun bekommen werden.

The Callisto Protocol erscheint 2022 für "Konsolen" und PC.