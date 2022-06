The Callisto Protocol bekommt im neuen Trailer überraschend Release in 2022

03.06.2022 01:03 Uhr

Dead Space-Fans bekommen nicht nur ein Remake nächstes Jahr sondern es gibt schon 2022 Horror-Futter, das sich gewaschen hat.

Mit einem neuen Trailer wurde nämlich jetzt The Callisto Protocol für den 02. Dezember 2022 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC bestätigt. Wie gezeigt solltet ihr aber nicht gerade schwache Nerven haben, denn das Spiel hat es in sich. Vor allem bei der Brutalität lässt das Studio Striking Distance mit all den fiesen Todesszenen dank der ekligen Monstern nichts anbrennen.