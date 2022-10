The Chant - Der spirituelle Psycho-Horror zeigt Gameplay im Trailer

The Chant ist ein neues Action-Adventure von Brass Token, das am 3. November für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Im Spiel besucht die Protagonistin ein spirituelles Zentrum auf einer einsamen Insel, um sich von einem Trauma zu erholen. Die spirituelle Reise wird allerdings schnell zum Albtraum, die anderen Teilnehmer*innen entpuppen sich als Kultisten, die dunkle Kreaturen in die Welt bringen.

Der neue Trailer stellt jetzt das Gameplay genauer vor. Wir müssen die Insel erkunden, Ressourcen sammeln und Monster bekämpfen. Wichtig ist dabei aber, dass wir die geistige Gesundheit der Hauptfigur im Blick haben. Diese soll nämlich einen direkten Einfluss auf den Spielverlauf und das Ende haben.