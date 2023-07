The Crew Motorfest - Angespielt-Vorschau mit Fazit nach 3 Stunden Open-World-Gameplay

Bevor The Crew Motorfest am 14. September 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und die Xbox-Series-Konsolen rauskommen, konnten wir das neue Open-World-Rennspiel von Ubisoft jetzt nochmal mehrere Stunden lang ausprobieren und haben endlich auch eigenes Gameplay aufnehmen können.

Im Vorschau-Video fassen wir zusammen, was The Crew Motorfest zu bieten hat und welchen Qualitätseindruck das Rennspiel bislang hinterlassen konnte.