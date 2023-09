The Crew Motorfest schickt euch und eure Traumautos ab sofort in den Hawaii-Urlaub

The Crew Motorfest ist der dritte Teil von Ubisofts Open-World-Rennspielserie und erscheint am 14. September für PS5, Xbox Series X/S und den PC. Der Early Access hat schon am 11. September begonnen. Nachdem die ersten beiden Ableger euch die gesamten USA als Schauplatz präsentierten, verschlägt es euch dieses Mal nach Hawaii.

Die drittgrößte Insel O'ahu bietet weiße Sandstrände, dichte Urwälder, Vulkane und Städte. Über 600 Fahrzeuge sind im Spiel, darunter natürlich verschiedene Autos von Herstellern aus aller Welt, aber auch Flugzeuge, Speedboote, Motorräder und Quads.