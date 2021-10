The Dark Pictures Anthology: House of Ashes - Launch-Trailer bereit uns auf den Horror vor

23.10.2021 12:55 Uhr

Zum Release am 22. Oktober 2021 veröffentlichte Supermassive Games einen neuen Trailer des Horror-Adventure House of Ashes. In dem dritten Teil der The Dark Pictures Anthology bekommen es Soldaten während des Irakkriegs mit bösen Kreaturen in einem versunkenen sumerischen Tempel zu tun. Wer überlebt und wer stirbt, hängt dabei wieder von uns ab.