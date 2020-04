14.04.2020 17:30 Uhr

Entwickler Bandai Namco hat mit einem Trailer bekannt gegeben, dass The Dark Pictures Anthology: Little Hope, der nächste Teil der Gruseladventures von den Machern von Man of Medan und Until Dawn, im Sommer 2020 für PS4, Xbox One und den PC erscheinen soll. Zum ersten Mal haben wir auch tatsächliche Anhaltspunkte dazu bekommen, worum es in dem Horror-Adventure überhaupt gehen soll.

Laut der Pressemitteilung werden vier Studenten und ihr Lehrer durch einen mysteriösen Nebel in der namensgebenden Stadt Little Hope festgehalten. Doch die unfreiwillige Pause bedeutet keinen gemütlichen Abend am Kamin, sondern eine Rätseltour, bei der der Preis die eigene Seele zu sein scheint.

Denn Little Hope ist eine von den Städten in den USA, die zur Zeit der Hexenverbrennung unzählige Unschuldige jagte und tötete. Und wenn wir dem Trailer Glauben schenken, steckt neben paranoider Mob-Mentalität noch etwas ganz anderes hinter dem Massenmord: Mysteriöse Schattenwesen, die die Geschicke damals gelenkt haben - und die auch in der Gegenwart Jagd auf Lehrer und Schüler machen.

Wie auch schon der Vorgänger scheint es sich bei Little Hope um ein Adventure zu handeln, bei dem unsere Entscheidungen nachträglich den Spielverlauf und auch das Ende beeinflussen. Wir können uns wohl wieder auf eine unheimliche Stimmung, fiese Jumpscares und blutige Tode gefasst machen.