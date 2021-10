The Dark Pictures: The Devil in Me - Trailer kündigt vierten Teil der Horror-Reihe an

30.10.2021 09:00 Uhr

Bandai Namco und Supermassive Games haben mit The Devil in Me den vierten Teil der Dark Pictures-Anthology angekündigt. Dort gerät eine Gruppe von Dokumentarfilmern in die Fänge eines Serienkillers, der ein grausames Spiel mit ihnen plant. Nicht von ungefähr erinnert der erste Trailer deswegen auch an die Saw-Filme.



The Dark Pictures: The Devil in Me soll im Jahr 2022 erscheinen und auch wenn noch keine Plattformen genannt wurden gehen wir davon aus, dass wir den Titel auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC spielen können werden.