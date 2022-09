The Dark World: Karma – neuer Trailer von der TGS 2022 zeigt den Psycho-Horror

The Dark World: Karma hat auf der Tokyo Game Show 2022 einen brandneuen Trailer erhalten, der uns frisches Material zu dem psychologischen Horror-Titel liefert, der 2023 für PlayStation, Xbox und PC auf den Markt kommen soll. Von Twin Peaks über 1984 bis hin zu The Evil Within sind in dem Video viele Parallelen auf andere Werke zu finden.

In The Dark World: Karma leidet ihr unter Amnesie und müsst in einer dystopischen, von schwarzen Wolken umgebenen Stadt nach euren Erinnerungen suchen. Hierfür müsst ihr euch mit den Gedanken anderer Menschen verbinden und im jeweiligen Unterbewusstsein nach Hinweisen suchen. Aber Vorsicht, hier wimmelt es nur so von dunklen Gedanken, die euch an den Hals wollen.