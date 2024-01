The Day Before: Die Geschichte einer Spiele-Katastrophe, die jeder kommen sah!

Der Fall vom vermeintlichen Survival-MMO The Day Before ist ein spektakulärer. Kaum ein anderes Spiel in den letzten Jahren ist so spektakulär vor die Wand gefahren. Bei kaum einem anderen Titel waren Hoffnungen, Wut und Chaos so eng beisammen. Jetzt sind die Server aus, das Spiel ist Geschichte.

Dabei hatte es so gut angefangen: 2021 manövrierte sich ein kleines Studio mit ein paar Trailern an die Spitze der Steam-Wishlist und stach damit sogar große Namen wie Starfield aus. Was dann folgte, haben viele befürchtet, aber nie in diesem Umfang kommen sehen.

Die Geschichte von The Day Before ist eine von Lügen, zu hohen Ambitionen und einer beispiellosen Bruchlandung, die lange nachhallen wird. Wie aus dem Hoffnungsträger eine Schande fürs Survival-MMO-Genre wurde - zu dem The Day Before dann nicht einmal gehörte - das schauen wir uns noch einmal in voller Länge in diesem Video an.