The Day Before ist zurück und lässt uns trotz vieler neuer Infos einmal mehr verwirrt zurück

Am 10. November soll The Day Before tatsächlich für PC erscheinen. Habt ihr die Vorgeschichte zum Spiel mitbekommen, klingt das erst einmal komisch. Das Survival-Open-World-MMO-Abenteuer befindet sich nämlich seit Anfang 2023 in einem Rechtsstreit mit einer Kalender-App, die den Namen "The Day Before" patentiert hat. In der Folge verschwand das Spiel von Steam, da fangen die Probleme aber erst an.

Von Anfang an sah The Day Before nämlich fast schon zu gut aus, um wahr zu sein. Die Macher von Fntastic versprachen viel, blieben aber auch sehr vage. Man konnte ziemlich viel ins Spiel hereinlesen und entsprechend sprang der Titel an die Spitze der Steam-Wishlist. Antworten auf ganz grundlegende Fragen wie Serverstruktur, Langzeitmotivation und ähnliches bleiben aber bis heute unbeantwortet.

Jetzt gab es nach der Sperrung von Steam das erste Lebenszeichen in Form eines recht merkwürdigen Trailers, der wie gewohnt mehr Fragen aufwirft als beantwortet. Immerhin gibt es daneben auch ein paar neue Infos, weil die Entwickler in einem ihrer seltenen Interviews auch ein paar Details verraten haben. Warum wir trotzdem sehr skeptisch bleiben, seht ihr hier.