The Division Heartland: Ubisoft zeigt Gameplay-Elemente des Loot-Shooters

Das Entwicklerteam spricht über das Gameplay von The Division: Heartland. In dem PvPvE-Shooter werden viele verschiedene Gameplay-Elemente vereint. In der Welt lauern Gefahren in Form von Gegnern, einer mobilen Virus-Wolke und der Dehydrierung, der wir nur durch sauberes Wasser entkommen können.

Der Loot-Shooter wird kostenlos verfügbar sein und Crossplay sowie Cross-Progression über alle Plattformen hinweg bieten. Ein Releasetermin ist bislang noch nicht bekannt.