The Division: Resurgence - Bald könnt ihr die Dark Zone auch auf Mobile betreten

The Division: Resurgence ist ein Mobile-Ableger der erfolgreichen PvPvE-Reihe von Ubisoft. Das Spiel soll noch 2022 für Android und iOS erscheinen. Wie in den Hauptspielen geht es darum, im postapokalyptischen New York mit anderen Spieler*innen um Beute zu streiten.

In der Dark Zone treiben sich andere Spieler-Gruppen und KI-Einheiten herum. Beute muss eingesammelt und extrahiert werden. Bis zum Schluss besteht dabei die Gefahr, durch einen Hinterhalt alles zu verlieren.