The Elder Scrolls Online biegt im Trailer zu Lost Depths nach Rapture aus Bioshock ab

In The Elder Scrolls Online erscheinen mit dem DLC Lost Depths zwei neue Dungeons die ihr mit euren Freunden erkunden könnt. Dabei forscht ihr nicht nur tief unter der Erde nach Loot, sondern begebt euch auch auf Tauchgang und entdeckt dabei allerlei Unterwasser-Gebäude.

Das Addon erscheint für den PC und Stadia bereits am 22. August, Xbox und PlayStation-Spieler müssen sich bis zum 6. September gedulden. Falls ihr The Elder Scrolls Online gar nicht so gerne mit Freunden spielt, sondern lieber solo, dann solltet ihr überlegen, ob ihr euch diese DLCs nicht zulegen wollt.