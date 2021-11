The Elder Scrolls Online - Deadlands-DLC schickt uns in den Kampf gegen Dagon

03.11.2021 11:11 Uhr

Der Deadlands-DLC für The Elder Scrolls Online bildet das Finale des Abenteuers "Tore von Oblivion". Im 20-stündigen DLC könnt ihr neue Gebiete in der Senge, im Karg und in Ferngrab erkunden, auf Verbündete und Feinde treffen und müsst die Pläne des Daedrafürsten Dagon vereiteln, der die Herrschaft über Nirn an sich reißen will.

The Elder Scrolls Online: Deadlands erscheint am 16. November 2021 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.