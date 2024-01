Das beliebte Online-Rollenspiel bekommt Mitte des Jahres sein bislang wohl größte Update. Das neue Kapitel heißt "Gold Road" und bietet unter anderem eine über 30-stündige neue Hauptgeschichte.

Die wird die Spieler*innen unter anderem an Orte führen, die zuletzt in The Elder Scrolls 4: Oblivion erkundbar waren. Außerdem gibt es auch zwei neue Gebiete, eine Reihe von neuen Widersachen und zudem mit der Schriftlehre ein gänzlich neues Spielsystem.

Der Release von The Elder Scrolls Online: Gold Road ist für den 18. Juni geplant, dann erscheint der Titel für die Xbox- und PlayStation-Konsolen. PC- und Mac-Spieler*innen dürfen bereits knapp zwei Wochen vorher (3. Juni) loslegen.