The Elder Scrolls Online: Greymoor - Cinematic Trailer zeigt die Action des Skyrim-DLCs

27.05.2020 14:03 Uhr

Passend zum Release von Greymoor, dem neuen und großen Skyrim-Addon für The Elder Scrolls Online, hat Bethesda wieder einen Cinematic Trailer veröffentlicht. In gewohnt hochwertiger CGI-Animation wird noch einmal der zentrale Konflikt von "Das Schwarze Herz von Skyrim" in den Mittelpunkt gerückt. Ein mächtiger Vampirfürst, der unterirdisch die Unterjochung von ganz Himmelsrand vorbereitet.

The Elder Scrolls Online: Greymoor ist seit dem 26. Mai 2020 für PC verfügbar. Spieler auf PS4 und Xbox One müssen sich noch bis zum 9. Juni gedulden.