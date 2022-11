The Entropy Centre ist ein neues Puzzlespiel von Stubby Games, das am 3. November für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC veröffentlicht wurde. Im Spiel erwachen wir als Aria in einer Raumstation, die kurz vor dem Zusammenbruch steht. Mithilfe einer KI, die in einer futuristischen Waffe steckt, müssen wir uns einen Weg bahnen und die Station retten.

Im Zentrum der Rätsel steht dabei das Spiel mit der Zeit. Durch die Waffe können wir die nämlich manipulieren und so Trümmer wieder aufbauen oder Wege freiräumen.