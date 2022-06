The Entropy Center lässt uns mit einer KI-Kanone die Zeit manipulieren

12.06.2022 10:32 Uhr

Auf der Future Game Show wurde unter anderem auch The Entropy Center angekündigt. In dem Puzzle-Shooter erwachen wir auf einer Raumstation und müssen deren Geheimnis aufdecken. Bei der Progression durch die Station hilft uns ein futuristisches Gerät, das von einer KI bewohnt wird.



Das ist allerdings nicht dafür da, Gegner zu erledigen, sondern die Zeit zu manipulieren. Auf diese Art und Weise lassen sich dann unter anderem eingestürte Brücken und Treppen wiederaufbauen oder Objekte an ihren ursprünglichen Ort zurückversetzen. Diese Mechanik wird dann genutzt, um innerhalb der Station diverse Rätsel zu lösen, was ein wenig an den Klassiker Portal erinnert.



The Entropy Center soll noch im Jahr 2022 erscheinen, Release-Plattformen sind PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und der PC.