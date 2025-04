The Eternal Life of Goldman: Spannender Blick hinter die Kulissen des handgezeichneten Platformers

Gäbe es einen Award für das schönste Indie-Spiel 2025, The Eternal Life of Goldman hätte ziemlich gute Chancen, mit der Trophäe nach Hause zu gehen. Warum? Weil das Jump&Run vollständig auf handgezeichnete Grafiken setzt - und die haben es in sich!

Spielerisch bekommt ihr hier Hüpf-, Kletter- und Actionpassagen vom Feinsten geboten. Mehr dazu erfahrt ihr in unserer FYNG-Preview zu The Eternal Life of Goldman.