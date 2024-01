Der Ego-Shooter The Finals erfreut sich seit dem Release Ende 2023 großer Beliebtheit. Jetzt wurde das vorwiegend auf Teamplay ausgerichtete Spiel um einen Solo-Modus erweitert.

Der Modus trägt den Namen "Solo Bank It" und ist vorerst nur vorübergehend verfügbar. Ähnlich wie im Hauptmodus "Bank It" geht es darum, als erste*r 40,000 Münzen einzuzahlen. Dabei geht ihr allerdings nicht wie gewohnt im Dreierteam an den Start, sondern stellt euch alleine bis zu 11 weiteren Spieler*innen.

Die Entwickler*innen möchten den Modus vorerst als Test nutzen, wenn er beliebt sein sollte, ist es aber gut möglich, dass in Zukunft weitere Solo-Modi dazukommen. The Finals ist auf der PS5, der Xbox Series X/S und dem PC Free-2-Play spielbar.