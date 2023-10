The Finals: Der Zerstörungs-Shooter bekommt überraschend eine Open Beta und das quasi sofort

The Finals ist ein kostenloser PvP-Shooter von Embark, einem Studio, das von ehemaligen Battlefield-Entwicklern gegründet wurde. The Finals versteht sich als virtuelle Wettkampf-Spielshow, in der dynamische und vollständig zerstörbare Arenen im Mittelpunkt stehen.

Während des Xbox Partner Preview-Showcases wurde etwas überraschend eine Open Beta für den Shooter angekündigt. Diese startet bereits am 26. Oktober.