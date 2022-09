The Finals - Im neuen Shooter der ehemaligen Battlefield-Macher geht alles zu Bruch

The Finals ist ein neuer Multiplayer-Shooter von Embark Studios. Am Spiel arbeiten einige Entwickler*innen, die zuvor bei DICE an der Battlefield-Reihe beteiligt waren. Der Titel soll zu einem späteren Zeitpunkt für PS5. Xbox Series X/S und PC erscheinen. Über Steam gibt es ab dem 29. September einen geschlossenen Playtest.

In The Finals treten vier Teams aus je drei Spieler*innen in einer futuristischen Gameshow gegeneinander an. Das Zeil dabei ist es, Boxen voller Bargeld zu bergen und zu verteidigen. Die Besonderheit dabei ist, dass nahezu die kompletten Maps zerstört werden können. Von kleinen Deko-Objekten bis zu ganzen Häusern geht hier alles zu Bruch.