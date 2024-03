The Finals startet schon bald in Season 2 und das steckt drin

Der Multiplayer-Shooter The Finals startete im letzten Jahr und bekommt jetzt mit Season 2 viele neue Inhalte.

Der Launch-Trailer verrät, was im nächsten großen Update steckt. Darunter sind etwa:

- Neue Map "Horizon"

- Neuer 5v5-Modus "PowerShift"

- Neue Spezialisierung "Dematerializer"

- Neues Item, das Portale auf die Maps setzt

- Anti Gravity Cube - lässt alles in seinem Einwirkungsbereich in die Luft schweben

- Data Reshaper kann gegnerische Fallen etc. in harmlose Gegenstände umwandeln

- Neue Waffen: FAMAS Assault Rifle, 93R SMG, KS-23 Shotgun

- Private Matches lassen euch eigene Partien erstellen

Außerdem wird es einen neuen Battle Pass mit insgesamt 96 Belohnungen geben. The Finals Season 2 startet am 14. März 2024 auf PS5, Xbox Series X/S und PC.