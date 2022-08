The First Descendant-Teaser zeigt uns, wie Spiele in Unreal Engine 5 bald aussehen können

The First Descendant tritt in die Fußstapfen von Destiny, Anthem und Outriders, hat aber zwei Alleinstellungsmerkmale: Der Shooter ist Free2Play und wird in der Unreal Engine 5 entwickelt. Im Trailer könnt ihr sehen, wie die Partikel nur so fliegen.

Wie bei Looter-Shootern üblich, gibt es in The First Descendant diverse Fähigkeiten, mit deren Hilfe ihr euch einen bestimmten Spielstil zusammen mischen dürft. Die Kämpfe sehen sehr dynamisch aus, was auch an Hilfsmitteln wie dem Enterhaken liegen dürfte. Auf der gamescom 2022 soll es mehr von dem Spiel zu sehen geben.