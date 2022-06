The Gardens Between - Trailer stellt besondere PS5-Version des Indie-Puzzlers vor

02.06.2022 16:42 Uhr

The Gardens Between entzückt seit einigen Jahren bereits die unterschiedlichsten Konsolen und kommt jetzt endlich auf die PS5. In dem Indie-Puzzler könnt ihr die Spielwelt nicht nur so manipulieren, dass zum Beispiel Gegenstände herunterfallen und einen neuen Weg öffnen, sondern auch mit der Zeit herumspielen. So spult ihr fließig vor und zurück und lasst Items so erstarren, dass ihr sie zu anderen Zeiten nutzen könnt.

Der clevere Puzzler bekommt jetzt eine spezielle PS5-Version. Das Besondere daran wird die Einbindung des DualSense sein, der die Rätsel immersiver werden lässt. The Gardens Between erscheint am 16. Juni für die PS5 und das Upgrade ist kostenlos, wenn ihr schon die PS4-Version besitzt.