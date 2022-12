The Gecko Gods - Das bildhübsche Open-World-Spiel für die Switch im Trailer 22.12.2022 | 10:02 Uhr 0 0

The Gecko Gods ist ein neues Open-World-Spiel, das 2023 für Nintendo Switch und PC erscheinen soll. In der Hauptrolle spielen wir einen Gecko, der eine bunte Welt erkundet und dabei kleinere Rätsel löst, um seinen Freund zu retten. Neben der besonderen Optik ist dabei die Fortbewegung einzigartig. So können wir problemlos an Wänden und Decken krabbeln, was viele Möglichkeiten eröffnet.