The Gunk - gamescom-Trailer gibt Gameplay-Update zum Action-Adventure

24.08.2021 20:33 Uhr

Das 3D-Debüt der Entwickler und Entwicklerinnen hinter den Steamworld-Spielen bekam auf der gamescom 2021 einen neuen Gameplay-Trailer spendiert. Viel neues gibt es in den Spielszenen von The Gunk zwar nicht zu sehen, aber das Action-Adventure hat nun immerhin einen neuen Releasezeitraum. Demnach erscheint der Titel im Dezember 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S und PC - zum Launch-Tag ist The Gunk zudem im Xbox Game Pass verfügbar.