13.06.2022 10:11 Uhr

Der Reveal-Trailer zu The Last Case of Benedict Fox wurde während des Xbox und Bethesda Showcase gezeigt und vermittelt uns einen Eindruck vom unheimlichen Metroidvania.

In diesem Titel schlüpfen wir in die Rolle eines selbsternannten Detektivs und bekommen es in einem gothischen Setting mit Morden, Geheimbünden und sogar Dämonen zu tun. Das Spiel soll im Frühjahr 2023 für PC, Xbox One und Series X/S erscheinen.