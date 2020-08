The Last of Us 2 - Trailer zeigt Grounded, Permadeath, Cheats, Filter & mehr in Update 1.04

11.08.2020 18:01 Uhr

The Last of Us 2 bekommt am 13. August endlich den langerwarteten Patch 1.04 spendiert.

Mit einem neuen Trailer hat Sony angekündigt, dass das Update nicht nur den neuen Schwierigkeitsgrad Grounded und mehrere Permadeath-Modi hinzufügt. Viel mehr wird es jetzt auch möglich sein Cheats auszuwählen. So könnt ihr zum Beispiel unendlich Craften oder Gegner mit einem Schlag besiegen. Wer es eher etwas ausgefallen mag, der kann eine ganze Reihe an verschiedenen Filtern zuschalten und so das Spiel in einem neuen Look erleben.