The Last of Us: Die HBO-Serie gibt einen Vorgeschmack darauf, was uns in Folge 3 erwartet

Die HBO-Serie The Last of Us ist, genau wie die Spielvorlage, eine emotionale Achterbahnfahrt. Aktuell läuft die zweite Staffel, im wöchentlichen Rhythmus erscheinen die neuen Folgen.

Episode 3 erscheint am Montag, dem 28. April 2025. Einen kleinen Vorgeschmack gibt’s im Teaser aber jetzt schon. Offensichtlich müssen Ellie und Tommy noch mit dem Verlust umgehen, den sie zuvor erleiden mussten. Erste Rachegedanken scheinen sich auch zu bilden und ein Name fällt auch schon: Abby.

Kenner der Spiele wissen bereits ungefähr, was auf Ellie (gespielt von Bella Ramsay) und Co. zukommt. Alle anderen müssen sich noch etwas gedulden.

The Last of Us Staffel 2 wird sieben Folgen beinhalten, die letzte erscheint am 26. Mai. In Deutschland könnt ihr die Serie über den Streaming-Anbieter Wow sehen.