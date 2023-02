The Last of Us - Im Teaser zu Folge 5 wird es spannend

Die vierte Folge der The Last of Us-Serie steht jetzt zum Streaming bereit. Mit einem neuen Teaser gibt HBO jetzt Hinweise darauf, wie es weitergeht. Die Reise von Ellie und Joel geht in Folge 5, mit der die erste Staffel die Halbzeit erreicht, weiter. Es warten wieder einige schwere Entscheidungen auf die Figuren und der Teaser verspricht jede Menge Action und Gewalt. Die Folge wird außerdem vorgezogen und ist schon in der Nach von Freitag auf Samstag, also am 11. Februar verfügbar.