The Last of Us Part 2 - Der Launch-Trailer zum Remaster zeigt, was uns in der PS5-Version erwartet

The Last of Us Part 2 hat frisch eine Remaster-Version für die PS5 bekommen. Die liefert nicht nur ein paar technische Verbesserungen, sondern auch einige neue Inhalte. So gibt es mit "No Return" einen komplett neuen Roguelike-Modus. Außerdem könnt ihr unfertige Levels erkunden, die es nicht ins Spiel geschafft haben und im freien Gitarren-Spiel musizieren.

Besitzt ihr bereits die PS4-Version von The Last of Us 2, müsst ihr für das Upgrade außerdem nur 10 Euro zahlen.