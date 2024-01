The Last of Us Part 2: Neue Dokumentation lässt euch hinter die Kulissen blicken

The Last of Us Part 2 bekommt am 19. Januar ein Remaster für die PS5. Eine neue Dokumentation erzählt darüber hinaus die bewegte Entstehungsgeschichte des Originalspiels.

Schon die Entwicklung des ersten The Last of Us wurde mit einer Dokumentation begleitet. "Grounded" war zuerst nur für Käufer*innen des Season Pass verfügbar, erschien einige Zeit später aber auch auf YouTube. "Grounded 2" beschäftigt sich mit dem Nachfolger von 2020.

Wann und auf welchen Plattformen Grounded 2 erscheint, ist aktuell noch unklar. Möglich wäre eine parallele Veröffentlichung zum Start des Remasters.