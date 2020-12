The Last of Us Part 2 - Neuer Story-Trailer erzählt die Geschichte von Abby

03.12.2020 15:28 Uhr

Der Release von The Last of Us Part 2 ist schon fast ein halbes Jahr her und trotzdem hat uns die Geschichte von Ellie und Abby noch nicht losgelassen. Zu letzterer, also Abby, hat Sony nun einen komplett neuen Story-Trailer veröffentlicht, der ihre Perspektive auf die Ereignisse des Spiels noch einmal zusammenfasst. Neue Szenen gibt es hier nicht zu sehen, aber so kompakt wurde Abbys Geschichte noch nie erzählt.

Auf dem offiziellen PlayStation.Blog bedankt sich zudem Scott Lowe, Senior Communications Manager bei Naughty Dog, für die immense Unterstützung der Fans von The Last of Us 2. Der neue Trailer soll dazu dienen, neue Fans anzusprechen, die vielleicht über Weihnachten zum ersten Mal die Gelegenheit bekommen, Naughty Dogs PS4-Hit zu spielen - sicherlich ein gutes Weihnachtsgeschenk.

Alle, die The Last of Us 2 schon gespielt haben, können übrigens ab heute bei den The Game Awards für das Spiel abstimmt, oder eben für andere Favoriten - ihr entscheidet.

The Last of Us 2 erschien am 19. Juni exklusiv für die PS4.