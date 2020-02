The Last of Us Part 2 - Trailer stellt detaillierte Ellie-Figur vor

11.02.2020 15:59 Uhr

Mit einem Trailer hat Sony eine neue Ellie-Figur vorgestellt.

Diese zeigt den Protagonisten aus The Last of Us Part 2 in einer Kampfposition mit einer blutigen Machete. Zudem hält sie in ihrem Rucksack noch einige Pfeile bereit und hat ein mit Blut beschmiertes Gesicht. Die Figur wird 99,99 US-Dollar kosten und nur so oft produziert, wie es auch Vorbesteller gibt. Vorbestellungen können derzeit beim Hersteller direkt platziert werden.

The Last of Us Part 2 erscheint am 29. Mai exklusiv für PlayStation 4.