The Last of Us Serie - Teaser gibt einen Ausblick auf Folge 4

HBO's Serie zum Videospiel-Hit The Last of Us ist in vollem Gange. Episode 3 hatte wieder einige Überraschungen auf Lager und kommende Woche geht es genauso weiter. Mit einem neuen Teaser zu Episode 4 werden jetzt die weiteren Ereignisse auf Joel und Ellies weiter Reise angekündigt. Die beiden sind in einem hart erarbeiteten Auto unterwegs, geraten allerdings in einen Hinterhalt.