The Legend of Tianding ist ein Actionspiel von Creative Games & Computer Graphics Corporation. In 2D-Levels kämpft ihr euch durch verschiedene Gegner. Die Huaptroller spielt dabei der taiwanesische Robin Hood, der die Reichen bestiehlt und den Armen gibt.

Neben coolen Kung-Fu-Moves stehen euch dabei auch einige Nahkampf-Waffen zur Verfügung. Der Grafik-Stil ist chinesischen Comics nachempfunden.