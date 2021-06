25.06.2021 15:59 Uhr

Am 16. Juli 2021 erscheint mit The Legend of Zelda: Skyward Sword HD eine überarbeitete Version des Nintendo Wii-Klassikers für die Switch. Wer das Original nie gespielt hat (oder sein Gedächtnis noch einmal auffrischen möchte) kann sich in diesem Trailer noch einmal die Ausgangslage der Geschichte von Skyward Sword erklären lassen.

Das Besondere: Skyward Sword gilt in der Zelda-Timeline als das erste Abenteuer von Link und Zelda, die noch gar nicht ihre Rollen von Held und Prinzessin eingenommen haben. Gleichzeitig erfahrt ihr aber auch alles über die Spielwelt, das Kampfsystem und die neue Steuerung (ganz ohne Bewegung) von Skyward Sword HD.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD erscheint am 16. Juli exklusiv für Nintendo Switch.