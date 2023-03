The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Über 10 Minuten Gameplay aus dem BotW-Nachfolger

Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai der mit Spannung erwartete Nachfolger von Breath of the Wild für Nintendo Switch. Nachdem Nintendo bisher sehr zurückhaltend war, gibt es jetzt endlich neues Gameplay aus dem Open-World-Titel.

Im Video gibt euch Producer Eiji Aonuma eine Einführung in die Welt von Hyrule und geht auf Neuerungen von Tears of the Kingdom ein. Zum Schluss wird außerdem noch eine spezielle Version der Nintendo Switch im Zelda-Design angekündigt.