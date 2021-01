The Medium: Live-Action-Trailer stimmt bildgewaltig auf das Horrorspiel ein

14.01.2021 15:01 Uhr

Kurz vor dem Release des Horrorspiels The Medium hat Entwickler Bloober Team einen Live Action-Trailer veröffentlicht, der in knapp 3 Minuten auf den Titel für Xbox Series X/S und den PC einstimmt. Der Trailer entstand zusammen mit Platin Image und dem polnischen Regisseur Tomasz Baginski.

Als Medium Marianne reist ihr in The Medium in eine verlassene Hotelanlage, nachdem ihr die Vision eines Kindsmordes hattet und sucht dort nach Antworten. Die große Besonderheit des Spiels: Marianne lebt in zwei Welten, der realen und einer spirituellen, was auch durch eine Splitscreen-Mechanik im Spiel abgebildet wird. Für die Sounduntermalung jeder Welt gibt es jeweils einen Komponisten.

Noch mehr Infos: Warum The Medium auf der Last Gen nicht möglich gewesen wäre