The One Piece: Netflix veröffentlicht 20 Minuten Behind the Scenes-Material zum Anime-Remake

Mit THE ONE PIECE | Producition Notes Vol. 1 veröffentliche Netflix heute einen ersten Einblick in das Remake zum gefeierten One Piece-Anime. Im Interview sprechen Director Masashi Koizuka (Attack on Titan, Moonrise), Character Design Chief Animation Director Kyoji Asano (Attack on Titan, Spy x Family), Animation Producer Ryoma Kawamura (Attack on Titan, Moonrise), Vorstandsmitglied von Witstudio Tetsuya Nakatake (Attack on Titan, Kabaneri of the Iron Fortress) und einige andere über den Beginn der Produktion der Neuauflage.