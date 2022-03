The Outbound Ghost: Gameplay-Trailer stellt das charmante RPG vor

von David Molke,

25.03.2022 11:50 Uhr

The Outbound Ghost wurde bei der Future Games Show im Spring Showcase 2022 angekündigt. Wir erleben darin ein klassisches RPG-Abenteuer mit rundenbasierten Kämpfen und einer offenbar ziemlich herzerwärmenden Story rund um Geister, denen wir helfen, ins Jenseits zu gelangen. Der Look erinnert an Paper Mario oder Wildermyth und The Outbound Ghost erscheint "bald" für PC, PlayStation, Switch und Xbox.