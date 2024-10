The Outbound Ghost: Reborn setzt auf Pokémon-Features und Paper Mario-Look

Nach einem jahrelangen Rechtsstreit um das originale The Outbound Ghost, hat der Indie-Entwickler Conradical Games ein neues Spiel der Reihe angekündigt. The Outbound Ghost: Reborn fokussiert sich noch mehr auf das Pokémon-artige Sammeln von Geist-Kreaturen, mit denen ihr euch in rundenbasierten Kämpfen behaupten müsst. Optisch bleibt sich die Fortsetzung treu und setzt weiterhin auf eine 2,5D-Grafik im Stil von Paper Mario.

The Outbound Ghost: Reborn soll 2025 erscheinen. Falls ihr das Original auf Kickstarter unterstützt habt oder in Besitz der Steam-Version seid, sollt ihr den neuen Teil außerdem kostenlos bekommen.