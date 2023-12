The Outlast Trials: Der Koop-Horror meldet sich zurück und erscheint schon bald

The Outlast Trials ist ein Spin-Off der gefeierten Horror-Reihe Outlast mit starkem Fokus auf den Koop-Modus für bis zu vier Spieler*innen. Nachdem es zuletzt längere Zeit ruhig um das Spiel geworden war, meldet sich Entwickler Red Barrels jetzt mit einem frischen Trailer zurück.

Der zeigt nicht nur Gameplay-Szenen, sondern verrät auch gleich den Releasetermin. Der Horror startet demnach am 5. März 2024 auf PS4, PS5, den Xbox-Konsolen und PC.

Wie in den Outlast-Hauptspielen dreht sich auch in Trials alles darum, fiesen Gegnern zu entkommen. Ihr müsst euch verstecken und weglaufen, um zu überleben. Wenn ihr in der Gruppe unterwegs seid, könnt ihr verschiedene Taktiken nutzen und euch gegenseitig heilen. Der Titel soll aber auch solo spielbar sein.